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  • Радимов о подкате Барриоса против Веры: «Очевидный фол, грубая ошибка судьи. «Зенит» почему-то совершенно перестал атаковать во втором тайме»
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Радимов о подкате Барриоса против Веры: «Очевидный фол, грубая ошибка судьи. «Зенит» почему-то совершенно перестал атаковать во втором тайме»

Владислав Радимов высказался об ошибке арбитра в матче «Зенита» и «Химок».

Команда тренера Сергея Семака выиграла 1:0 в игре Мир РПЛ.

На 83-й минуте Вильмар Барриос сыграл в подкате против Лукаса Веры на границе собственной штрафной площади, попав шипами в голень игроку «Химок». Главный судья Павел Шадыханов не зафиксировал фол. 

«Я думаю, что «Зенит» выиграл с запасом, но только счет не отражает того, что было.

«Зенит» почему-то перестал совершенно во втором тайме атаковать, а просто стал сохранять мяч, просто добившись трех очков. Но «Зенит» может действовать более ярко в атаке, разнообразно. Не знаю, с чем это было связано сейчас.

И, конечно же, назначь судья этот штрафной на последней минуте, когда Барриос въехал шипами Лукасу Вере, а там был фол очевидный, что там спорить, уж не знаю, красная или желтая, это напротив ворот, 18 метров до ворот, 90+ минута идет....

Ну, любой человек подходит, через стенку перекидывает мяч в девятку – и добрый вечер. «Зениту» об этом надо думать, что такие моменты могут быть в концовке.

Слава Богу для петербуржцев, что судья не назначил этот штрафной, а так это ошибка судьи грубая, конечно, что там говорить», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Грубость Барриоса даже не свистнули, хотя похоже на красную. Как так?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Лукас Вера
logoВильмар Барриос
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logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
Павел Шадыханов
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