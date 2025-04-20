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  • Лапочкин о подкате Барриоса против Веры у штрафной «Зенита»: «Если бы здесь показали красную, никто бы не удивился. Скорость небольшая, чрезмерной силы не было, но момент пограничный»
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Лапочкин о подкате Барриоса против Веры у штрафной «Зенита»: «Если бы здесь показали красную, никто бы не удивился. Скорость небольшая, чрезмерной силы не было, но момент пограничный»

Сергей Лапочкин оценил работу судей в матче «Зенита» и «Химок».

В 25-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга одержала домашнюю победу со счетом 1:0.

На 83-й минуте Вильмар Барриос сыграл в подкате против Лукаса Веры у границы штрафной площади «Зенита» и шипами попал в голень хавбеку «Химок». Главный арбитр матча Павел Шадыханов не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде. 

«Общие впечатления от работы Шадыханова очень хорошие, был полный контроль игры, судья не ошибался. Но, к сожалению, в конце матча произошел очень грубый эпизод, а там был момент на грани желтой и красной карточки.

Барриос пытается блокировать мяч, не успевает и влетает высоким контактом шипами. Скорость при этом была небольшая, Барриос в конце согнул ногу, то есть не было продавливания и применения чрезмерной силы. Но момент очень пограничный, я думаю, что если бы арбитр показал красную, то никто бы не удивился. Шадыханов не зафиксировал даже фола, после этого Лукас Вера начинает предъявлять претензии.

Так как эпизод был за пределами штрафной площади, то ВАР мог просматривать ситуацию на предмет красной карточки. Наверное, ВАР посмотрел и нашел критерии того, что это не удаление, поэтому не позвали арбитра к монитору. Повторюсь, если бы здесь показали красную карточку, то никто бы не удивился, но все‑таки по критерию за желтую больше», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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