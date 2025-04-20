Барриос в подкате ударил шипами в голень Веры сзади у границы штрафной «Зенита». Судья Шадыханов не увидел фола и показал игроку «Химок» желтую за споры

Вильмар Барриос избежал возможного наказания за фол в матче с «Химками».

«Зенит » победил «Химки » в матче 25-го тура Мир РПЛ (1:0).

На 83-й минуте Вильмар Барриос сыграл в подкате против Веры у границы штрафной площади петербуржцев и шипами ударил в икроножную мышцу хавбеку «Химок».

Главный судья Павел Шадыханов не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде. Аргентинец получил желтую, когда пытался оспорить решение судьи.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»