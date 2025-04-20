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  • Барриос в подкате ударил шипами в голень Веры сзади у границы штрафной «Зенита». Судья Шадыханов не увидел фола и показал игроку «Химок» желтую за споры
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Барриос в подкате ударил шипами в голень Веры сзади у границы штрафной «Зенита». Судья Шадыханов не увидел фола и показал игроку «Химок» желтую за споры

Вильмар Барриос избежал возможного наказания за фол в матче с «Химками».

«Зенит» победил «Химки» в матче 25-го тура Мир РПЛ (1:0). 

На 83-й минуте Вильмар Барриос сыграл в подкате против Веры у границы штрафной площади петербуржцев и шипами ударил в икроножную мышцу хавбеку «Химок».

Главный судья Павел Шадыханов не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде. Аргентинец получил желтую, когда пытался оспорить решение судьи. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoХимки
Павел Шадыханов
logoВильмар Барриос
logoЛукас Вера I
logoсудьи
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