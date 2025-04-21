Дзанетти об удалении Мотты в игре с «Барсой» в 2010-м: «Когда мы увидели, что Бускетс преувеличил свою реакцию, то почувствовали: произошла ужасная несправедливость. Это закалило «Интер»

Хавьер Дзанетти вспомнил матч против «Барселоны» в 2010 году.

Команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов . Первую игру «нерадзурри» выиграли со счетом 3:1.

«Нас ждала решающая проверка: «Камп Ноу». Чувствовалось, что «Барселона » постарается исправить ситуацию, что каждый фанат хозяев был уверен: они способны нас обыграть. Они растянули прекрасное изображение перед началом игры.

Но Моуринью нас успокаивал, как и перед встречей с «Челси». Он был уверен, что «Барселоне» потребуется волшебная ночь, чтобы нас обыграть, и если бы так и произошло, то мы бы приняли это. Возможно, наши соперники чувствовали дополнительное давление в связи с тем, что финал должен был пройти на «Бернабеу», но мы об этом не думали. Мы были сосредоточены на своей задаче.

На 28-й минуте наша задача стала намного сложнее, поскольку Тиаго Мотта получил красную карточку. Я сказал судье, что удаление – это слишком, Мотта не хотел навредить Бускетсу , а просто выставил руку, чтобы защитить мяч.

Когда мы увидели, как Бускетс преувеличивает свою реакцию, то почувствовали, что произошла ужасная несправедливость. Внезапно нам словно потребовалось забраться на Эверест: мы играли на «Камп Ноу» вдесятером против полной легендарных футболистов команды. Нам надо было показать нечто большее, чем просто хороший футбол: нам нужны были характер и гордость. Красная карточка закалила нас. Мы отдали все, оставили наши души на поле», – сказал бывший защитник «Интера ».