Кафу – величайший правый защитник по версии GiveMeSport. Алвес – 2-й, Дзанетти – 5-й, Невилл – 7-й
GiveMeSport выпустил рейтинг величайших правых защитников в истории футбола.
Первую строчку занял Кафу, поигравший за «Милан», «Рому» и сборную Бразилии.
В список из 15 футболистов попали:
1. Кафу, Бразилия.
2. Дани Алвес, Бразилия.
3. Филипп Лам, Германия.
4. Карлос Альберто, Бразилия.
5. Хавьер Дзанетти, Аргентина.
6. Лилиан Тюрам, Франция.
7. Гари Невилл, Англия.
8. Джалма Сантос, Бразилия.
9. Джузеппе Бергоми, Италия.
10. Джанлука Дзамбротта, Италия.
11. Кайл Уокер, Англия.
12. Берти Фогтс, Германия.
13. Мауро Тассотти, Италия.
14. Манфред Кальтц, Германия.
15. Дуглас Майкон, Бразилия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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