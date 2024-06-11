Дзанетти о Лаутаро: «Он может стать лучшим бомбардиром в истории «Интера», есть все предпосылки. Ему и его семье хорошо в Милане, болельщики любят его»

Хавьер Дзанетти высказался о карьере Лаутаро Мартинеса в «Интере».

Ранее стало известно, что аргентинец достиг соглашения с миланским клубом по новому контракту до 2029-го.

– Лаутаро – капитан команды и сделал шаг навстречу «Интеру», были ли у вас опасения, что он действительно может покинуть «нерадзурри»?

– Нет, у меня никогда не было сомнений, потому что я хорошо знаю Лаутаро и знаю, что ему и его семье хорошо в Милане, где его любят болельщики. И потом идут переговоры, и естественно, у каждого свои требования, но в конце концов ты возвращаешься домой и думаешь, как поступить правильно, и я всегда был убежден, что Лаутаро выбрал правильный путь, учитывая также усилия, которые приложил «Интер», чтобы предложить ему этот контракт.

Так и случилось, соглашение было достигнуто, и все счастливы: «Интер», Лаутаро и болельщики. Теперь нам остается только смотреть в будущее.

– В рейтинге лучших бомбардиров «нерадзурри» всех времен занимает первое место, а – второе. Как вы думаете, сможет ли Лаутаро бросить им вызов?

– У Лаутаро есть все предпосылки для этого, но, как мы знаем, в футболе сложно делать такие прогнозы, но если он продолжит в том же духе, я не сомневаюсь, что он сможет этого добиться, – сказал бывший полузащитник « ».

На данный момент на счету Лаутаро 129 голов за «неррадзурри» – это 8-й результат в истории клуба.

Лидер – Джузеппе Меацца, выступавший за «Интер» с 1927 по 1940 годы, у него 284 гола. Второй – Алессандро Альтобелли с 209 голами.