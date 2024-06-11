Дзанетти о Лаутаро: «Он может стать лучшим бомбардиром в истории «Интера», есть все предпосылки. Ему и его семье хорошо в Милане, болельщики любят его»

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Хавьер Дзанетти высказался о карьере Лаутаро Мартинеса в «Интере».

Ранее стало известно, что аргентинец достиг соглашения с миланским клубом по новому контракту до 2029-го.

– Лаутаро – капитан команды и сделал шаг навстречу «Интеру», были ли у вас опасения, что он действительно может покинуть «нерадзурри»?

– Нет, у меня никогда не было сомнений, потому что я хорошо знаю Лаутаро и знаю, что ему и его семье хорошо в Милане, где его любят болельщики. И потом идут переговоры, и естественно, у каждого свои требования, но в конце концов ты возвращаешься домой и думаешь, как поступить правильно, и я всегда был убежден, что Лаутаро выбрал правильный путь, учитывая также усилия, которые приложил «Интер», чтобы предложить ему этот контракт.

Так и случилось, соглашение было достигнуто, и все счастливы: «Интер», Лаутаро и болельщики. Теперь нам остается только смотреть в будущее.

– В рейтинге лучших бомбардиров «нерадзурри» всех времен Меацца занимает первое место, а Альтобелли – второе. Как вы думаете, сможет ли Лаутаро бросить им вызов?

– У Лаутаро есть все предпосылки для этого, но, как мы знаем, в футболе сложно делать такие прогнозы, но если он продолжит в том же духе, я не сомневаюсь, что он сможет этого добиться, – сказал бывший полузащитник «Интера».

На данный момент на счету Лаутаро 129 голов за «неррадзурри» – это 8-й результат в истории клуба.

Лидер – Джузеппе Меацца, выступавший за «Интер» с 1927 по 1940 годы, у него 284 гола. Второй – Алессандро Альтобелли с 209 голами.

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1 комментарий
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Самый беспонтовый нап какой только был в Интере, липовый чемпион мира, лавочник сб. аргентины, покоритель Сити в Финале в паре с Лакакай.
3090 мин в ЛЧ
44 матча, 36 в старте
11 голов с игры...
Лапушара одним словом. Быстрей б тебя выкинули уже.
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