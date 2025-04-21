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  • Флик о недовольстве футболистов игровым временем: «Я могу их понять – каждый хочет показать, что может быть частью команды. Но я не понимаю реакции, с этой ситуацией нужно смириться»
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Флик о недовольстве футболистов игровым временем: «Я могу их понять – каждый хочет показать, что может быть частью команды. Но я не понимаю реакции, с этой ситуацией нужно смириться»

Ханси Флик высказался о недовольстве футболистов недостатком игрового времени.

Во время матча «Барселоны» с «Сельтой» в Ла Лиге (4:3) Ансу Фати пнул ящик с водой, узнав, что не выйдет на замену. Вингер каталонцев не выходил на поле в чемпионате Испании с ноября.

«Я могу понять недовольство игроков. Я был профессиональным футболистом и понимаю их. Каждый хочет показать, что может быть частью команды и вносить свой вклад. Я понимаю это, но не понимаю реакции. Это ситуация, с которой нужно смириться.

Мы совершили отличный камбэк [против «Сельты»],  уступая в счете. И мы приняли правильное решение. Мы хотим видеть хорошую реакцию от игроков, а не то, что произойдет дальше. Все празднуют победу. Мне нравится наблюдать за реакцией футболистов, когда они играют», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoХанс-Дитер Флик
logoСельта
logoАнсу Фати
logoБарселона
logoЛа Лига
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