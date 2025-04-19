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Флик о 4:3 с «Сельтой»: «Барса» никогда не сдается, таков наш менталитет. Когда ты побеждаешь, такие игры тебе нравятся»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Сельтой».

Каталонский клуб одержал победу со счетом 4:3 в 32-м туре Ла Лиги

«Когда ты побеждаешь, такие игры тебе нравятся. Мы играли против отличной команды. Неудивительно, что у нас было столько трудностей. Это отличная команда, и у нее отличный тренер. Мы уже говорили об этом на пресс-конференции.

Нам нужно подождать до завтрашнего утра, чтобы оценить состояние Левандовского. Он пройдет тестирование, и мы узнаем больше.

Я очень доволен тем, как мы отреагировали на счет 1:3. Команда никогда не сдается, таков наш менталитет. Второй пропущенный нами гол был ошибкой. Я до сих пор под впечатлением от реакции игроков на заключительном отрезке матча.

Рафинья очень важен. У него всегда позитивный настрой, который он умудряется передавать остальным своим партнерам по команде», – сказал Флик.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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logoБарселона
logoРоберт Левандовски
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