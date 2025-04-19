Флик о 4:3 с «Сельтой»: «Барса» никогда не сдается, таков наш менталитет. Когда ты побеждаешь, такие игры тебе нравятся»
Каталонский клуб одержал победу со счетом 4:3 в 32-м туре Ла Лиги.
«Когда ты побеждаешь, такие игры тебе нравятся. Мы играли против отличной команды. Неудивительно, что у нас было столько трудностей. Это отличная команда, и у нее отличный тренер. Мы уже говорили об этом на пресс-конференции.
Нам нужно подождать до завтрашнего утра, чтобы оценить состояние Левандовского. Он пройдет тестирование, и мы узнаем больше.
Я очень доволен тем, как мы отреагировали на счет 1:3. Команда никогда не сдается, таков наш менталитет. Второй пропущенный нами гол был ошибкой. Я до сих пор под впечатлением от реакции игроков на заключительном отрезке матча.
Рафинья очень важен. У него всегда позитивный настрой, который он умудряется передавать остальным своим партнерам по команде», – сказал Флик.
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