Фати пнул ящик с водой, узнав, что не выйдет на замену в матче с «Сельтой». Вингер «Барсы» не играл в Ла Лиге с 10 ноября

Ансу Фати ударил ящик, когда узнал, что не выйдет на замену .

«Барселона » обыграла «Сельту» в 32-м туре Ла Лиги (4:3).

В течение второго тайма 22-летний вингер находился у края поля, где разминался вместе с остальными партнерами по команде.

Осознав, что в итоге не выйдет на поле, рассерженный Фати отправился на скамейку и по пути ударил ногой по ящику с водой и по самой скамейке.

Фати не играет в Ла Лиге с 10 ноября. В 2025 году форвард вышел на поле лишь в концовках двух матчей – против «Барбастро» в Кубке Испании (4:0) и «Боруссии» в Лиге чемпионов (4:0).