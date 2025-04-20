Хавбек «Химок» Вера о подкате Барриоса на границе штрафной «Зенита»: «Явный фол, я чувствовал контакт. Арбитр заявил, что была симуляция, и дал мне желтую карточку»
Встреча 25-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.
На 83-й минуте Вильмар Барриос сыграл в подкате против Веры на границе штрафной площади, попав шипами в голень игроку «Химок». Главный судья Павел Шадыханов не зафиксировал фол.
«Это был явный фол, я чувствовал контакт. Арбитр заявил, что не увидел фол, что была симуляция. И он дал мне желтую карточку.
После матча у меня был разговор с арбитром. Я объяснил, что не хотел проявить неуважение к нему. Все эмоции остаются на поле, претензий нет.
Мы понимаем, что «Зенит» ведет борьбу за чемпионство, а «Химки» – за выживание. Матч был очень сложным для нас. Но я доволен тем, как выглядела наша команда на поле.
Все, что случилось на этой неделе, остается в раздевалке. Но команда показала, что мы все хотим сохранить место в высшем дивизионе», – сказал полузащитник «Химок».
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