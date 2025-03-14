Дркушич перед «Спартаком»: «Будет очень хороший матч, «Зенит» ждет с нетерпением. Надо хорошо восстановится и быть готовыми к воскресенью»

Ванья Дркушич высказался в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком».

Команды встретятся в Москве в воскресенье в 21-м туре Мир РПЛ.

— Ближайший матч у «Зенита» со «Спартаком» в чемпионате. Уже есть предвкушение этой игры?

— Это будет мое первое такое российское дерби. Но не только я, мы все в команде очень ждем этой игры. Сейчас надо хорошо восстановится и быть готовыми к воскресенью.

— Как оцените эту встречу с точки зрения турнирной таблицы?

— Каждая игра очень важна сама по себе. И для нас, и для наших болельщиков. А тут еще такая ситуация в турнирной таблице. Учитывая оба фактора, думаю, это будет очень хороший матч, которого ждем с нетерпением, — сказал защитник «Зенита».