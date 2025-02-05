Депай получил условный срок и штраф 9 000 евро за управление Rolls-Royce в Монако в нетрезвом виде, в крови Мемфиса было 2 промилле алкоголя
Нидерландский форвард «Коринтианса» предстал перед судом во вторник после того, как был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Монако 6 августа 2024 года.
Полиция обратила внимание на его опасную манеру вождения за рулем Rolls-Royce. При проверке у игрока зафиксировали уровень алкоголя 1,01 мг на литр выдыхаемого воздуха, что эквивалентно более 2 г алкоголя на литр крови.
Рассмотрение дела состоялось во вторник, спустя шесть месяцев после инцидента. Как сообщает Monaco-Matin, Депай не присутствовал на слушании и не привлекал адвоката.
В итоге суд вынес приговор: четыре месяца условного тюремного срока, штраф в размере 9 000 евро и запрет на вождение в Монако в течение двух лет.
Отмечается, что изначально прокуратура запрашивала для бывшего футболиста ПСВ, «МЮ», «Лиона», «Барселоны» и «Атлетико» 1 месяц условного срока, 2 000 евро штрафа и шестимесячный запрет на вождение в качестве наказания.
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