Миранчук вошел в топ-10 самых дорогих игроков МЛС на Transfermarkt. Месси и Пуч делят 1-е место
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов МЛС.
В топ-10 попал российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук, которого оценили в 10 млн евро.
В десятку самых дорогих футболистов МЛС вошли:
1-2. Лионель Месси («Интер Майами») – 20 млн евро.
1-2. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 20 млн.
3. Эммануэль Латте-Лат («Атланта») – 18 млн.
4-5. Эвандер («Цинциннати») – 14 млн.
4-5. Кевин Денки («Цинциннати») – 14 млн.
6-8. Ирвин Лосано («Сан-Диего») – 12 млн.
6-8. Мигель Альмирон («Атланта») – 12 млн.
6-8. Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») – 12 млн.
9-10. Алексей Миранчук («Атланта») – 10 млн.
9-10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») – 10 млн.
Опубликовано: Sports
Источник: Transfermarkt
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