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Миранчук вошел в топ-10 самых дорогих игроков МЛС на Transfermarkt. Месси и Пуч делят 1-е место

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов МЛС.

В топ-10 попал российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук, которого оценили в 10 млн евро.

В десятку самых дорогих футболистов МЛС вошли:

1-2. Лионель МессиИнтер Майами») – 20 млн евро.

1-2. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – 20 млн.

3. Эммануэль Латте-Лат («Атланта») – 18 млн.

4-5. Эвандер («Цинциннати») – 14 млн.

4-5. Кевин Денки («Цинциннати») – 14 млн.

6-8. Ирвин Лосано («Сан-Диего») – 12 млн.

6-8. Мигель Альмирон («Атланта») – 12 млн.

6-8. Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») – 12 млн.

9-10. Алексей Миранчук («Атланта») – 10 млн.

9-10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») – 10 млн.

Опубликовано: Sports
Источник: Transfermarkt
logoАлексей Миранчук
logoМигель Альмирон
рейтинги
logoКевин Денкей
logoРики Пуч
logoЦинциннати
logoЭвандер
logoДжозеф Пэйнтсил
logoЛионель Месси
Габриэл Пек
Эммануэль Латте-Лат
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
logoИрвинг Лосано
logoСан-Диего
logoпремьер-лига Россия
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