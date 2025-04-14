Миранчук о сервисе в США: «Мы в России привыкли, что если ты платишь, все должно быть на высоком уровне. Здесь люди не знают, что может быть так, им это нормально»

Алексей Миранчук признался, что скучает в США по российскому сервису.

Российский полузащитник выступает за «Атланту Юнайтед » в МЛС .

– Русские магазины есть, с Брайтон-Бич сюда засылают?

– Есть, есть. Наверное, не с Брайтон-Бич. Но мы привыкли, что у нас, если ты платишь деньги, должно быть все на высоком уровне. Иначе людей оттуда уволят, например, если это отель, либо ресторан, либо из доставки, потому что качества нет.

А здесь люди не знают, что это может быть на таком высоком уровне, им это нормально, – сказал Миранчук в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову.