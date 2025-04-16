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  • Игроки «Химок» снова тренировались 10 минут в тренажерном зале. Садыгов встретился с командой, разговор длился два часа («РБ Спорт»)
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Игроки «Химок» снова тренировались 10 минут в тренажерном зале. Садыгов встретился с командой, разговор длился два часа («РБ Спорт»)

Игроки «Химок» снова отказались тренироваться на поле.

Ранее сообщалось, что после новости об увольнении главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле. Вместо этого они около 10 минут занимались в тренажерном зале.

По информации «РБ Спорт», сегодня ситуация повторилась.

Инвестор клуба Туфан Садыгов попытался разъяснить футболистам ситуацию с задержками зарплат – встреча с ним продолжалась около двух часов. На ней также присутствовал новый главный тренер команды Магомед Адиев.

«Химки» на выезде должны сыграть с «Зенитом» 20 апреля. Сообщалось, что игроки рассматривают бойкот матча из-за долгов и увольнения Артиги.

Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
Туфан Садыгов
logoпремьер-лига Россия
logoМагомед Адиев
кризис
деньги
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