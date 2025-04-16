Игроки «Химок» снова тренировались 10 минут в тренажерном зале. Садыгов встретился с командой, разговор длился два часа («РБ Спорт»)

Игроки «Химок» снова отказались тренироваться на поле.

Ранее сообщалось , что после новости об увольнении главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле. Вместо этого они около 10 минут занимались в тренажерном зале.

По информации «РБ Спорт», сегодня ситуация повторилась.

Инвестор клуба Туфан Садыгов попытался разъяснить футболистам ситуацию с задержками зарплат – встреча с ним продолжалась около двух часов. На ней также присутствовал новый главный тренер команды Магомед Адиев .

«Химки » на выезде должны сыграть с «Зенитом» 20 апреля. Сообщалось, что игроки рассматривают бойкот матча из-за долгов и увольнения Артиги.

Легионеры «Химок» кричали «No money, no play!» в момент конфликта перед тренировкой. Садыгов пообещал, что долги погасят (Иван Карпов)