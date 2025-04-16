Флик об 1:3 с «Дортмундом»: «Не лучший день «Барсы». Но мы прошли дальше. ЛЧ – лучший турнир в мире»

Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Боруссией».

«Барселона » уступила «Боруссии » Дортмунд в ответном матче 1/4 финала турнира (1:3), но победила по сумме двух игр (первый матч – 4:0).

«Очень хороший соперник, атмосфера была потрясающей. Это был не лучший наш день. Такие матчи с командами вроде «Дортмунда» нелегки, но мы прошли в дальше, что и было целью.

Лига чемпионов – лучший турнир в мире, и когда выходишь в полуфинал, это здорово для клуба, команды и всех.

У меня нет предпочтений [между «Баварией» и «Интером»]. Я буду сидеть дома, смотреть матч и наслаждаться», – сказал тренер «Барселоны».