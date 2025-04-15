«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2019 года
«Барселона» впервые за шесть сезонов вышла в полуфинал ЛЧ.
«Барселона» уступила «Боруссии» Дортмунд в ответном матче 1/4 финала (1:3), но победила по сумме двух игр (первый матч – 4:0).
Каталонцы дошли до 1/2 финала ЛЧ впервые с сезона-2018/19. Тогда они завершили выступление на этой стадии.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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