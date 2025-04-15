«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2019 года

«Барселона» впервые за шесть сезонов вышла в полуфинал ЛЧ.

«Барселона » уступила «Боруссии » Дортмунд в ответном матче 1/4 финала (1:3), но победила по сумме двух игр (первый матч – 4:0).

Каталонцы дошли до 1/2 финала ЛЧ впервые с сезона-2018/19. Тогда они завершили выступление на этой стадии.