«Барса» и «ПСЖ» сохраняют шансы на квадрупл. Обе команды вышли в 1/2 ЛЧ, у каталонцев один трофей в сезоне, у парижан – два
«Барселона» или «ПСЖ» могут сделать квадрупл в этом сезоне.
Обе команды вышли в полуфинал Лиги чемпионов и сохраняют шансы на победу минимум в четырех турнирах сезона.
«Барселона» уже выиграла Суперкубок Испании. Каталонцы лидируют в Ла Лиге и вышли в финал национального Кубка, где сыграют с «Реалом».
«ПСЖ» взял два трофея в сезоне: команда Луиса Энрике стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны. Также парижане сыграют с «Реймсом» в финале Кубка Франции.
Отметим, что «ПСЖ» имеет шансы выиграть пять трофеев в сезоне, так как примет участие в клубном чемпионате мира.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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