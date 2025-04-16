«Барса» и «ПСЖ» сохраняют шансы на квадрупл. Обе команды вышли в 1/2 ЛЧ, у каталонцев один трофей в сезоне, у парижан – два

«Барселона» или «ПСЖ» могут сделать квадрупл в этом сезоне.

Обе команды вышли в полуфинал Лиги чемпионов и сохраняют шансы на победу минимум в четырех турнирах сезона.

«Барселона » уже выиграла Суперкубок Испании . Каталонцы лидируют в Ла Лиге и вышли в финал национального Кубка, где сыграют с «Реалом».

«ПСЖ » взял два трофея в сезоне: команда Луиса Энрике стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны. Также парижане сыграют с «Реймсом» в финале Кубка Франции.

Отметим, что «ПСЖ» имеет шансы выиграть пять трофеев в сезоне, так как примет участие в клубном чемпионате мира.