«Барса» проиграла впервые с начала года – «Боруссии» в 1/4 финала ЛЧ. Было 20 побед и 4 ничьих

«Барселона» потерпела первое поражение в 2025 году.

Команда Ханси Флика уступила «Боруссии » Дортмунд (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 4:0).

Сегодняшнее поражение стало для «Барселоны» первым с начала 2025 года. Каталонцы не проигрывали 24 матча подряд во всех турнирах, одержав 20 побед и 4 раза сыграв вничью.