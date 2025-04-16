«Барса» проиграла впервые с начала года – «Боруссии» в 1/4 финала ЛЧ. Было 20 побед и 4 ничьих
«Барселона» потерпела первое поражение в 2025 году.
Команда Ханси Флика уступила «Боруссии» Дортмунд (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 4:0).
Сегодняшнее поражение стало для «Барселоны» первым с начала 2025 года. Каталонцы не проигрывали 24 матча подряд во всех турнирах, одержав 20 побед и 4 раза сыграв вничью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости