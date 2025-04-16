Араухо об 1:3 с «Боруссией»: «Раньше такие матчи от нас ускользали. Я счастлив – «Барса» в полуфинале впервые за долгое время, этот клуб заслуживает этого»
Рональд Араухо рад проходу «Барсы» в полуфинал ЛЧ.
В ответном четвертьфинале каталонцы уступили «Боруссии» (1:3), но прошли по сумме двух встреч (5:3).
«Я счастлив – мы в полуфинале впервые за долгое время. Прошло шесть лет, и этот клуб заслуживает этого. Есть вещи, которые нам нужно исправить, но мы в полуфинале. Рад, потому что раньше такие матчи от нас ускользали.
Лига чемпионов такая – она очень сложная. Поэтому нас так долго не было в полуфинале. Лично я никогда раньше не играл в полуфинале, так что я счастлив, потому что мы все делаем правильно. Мы победили – и это самое главное», – сказал защитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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