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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» сыграет с «Барселоной», «ПСЖ» в гостях у «Астон Виллы»

«Боруссия» Дортмунд примет «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также «Астон Вилла» сыграет против «ПСЖ».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Не начался
-xG-
Барселона

Первый матч: 0:4

Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Вилла Парк
Астон Вилла
Не начался
-xG-
ПСЖ

Первый матч: 1:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoБоруссия Дортмунд
logoАстон Вилла
logoБарселона
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