Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» сыграет с «Барселоной», «ПСЖ» в гостях у «Астон Виллы»
«Боруссия» Дортмунд примет «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также «Астон Вилла» сыграет против «ПСЖ».
1/4 финала
Ответные матчи
Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Сигнал Идуна Парк
Не начался
-xG-
Первый матч: 0:4
Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Вилла Парк
Не начался
-xG-
Первый матч: 1:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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