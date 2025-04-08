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«Реал» не побеждает три матча – такого не было с марта 2023-го. У команды Анчелотти два поражения подряд и ничья

«Реал» не может выиграть на протяжении трех матчей.

Команда Карло Анчелотти была разгромлена «Арсеналом» (0:3) в в Лондоне в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Ранее мадридцы уступили «Валенсии» (1:2) в Ла Лиге и сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (4:4) в Кубке Испании.

Серии из трех матчей без побед у «Реала» не было с марта 2023 года (тогда было 2 ничьих и поражение).

13 апреля действующие чемпионы Испании встретятся с «Алавесом», а 16-го проведут ответную игру против «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoКарло Анчелотти
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