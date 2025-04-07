Агент Сутормина о красной: «В матче ЦСКА – «Динамо» Карасев в таком же эпизоде ничего не дает, а Алексея удаляют. Цирк продолжается, надо разобраться, что в головах у судей – скандалы после каждого тура»

Агент Алексея Сутормина считает несправедливым удаление игрока за подкат.

Полузащитник «Ростова » был удален в матче Мир РПЛ со «Спартаком » (0:3) за подкат прямой ногой в голень Маркиньосу. Изначально арбитр матча Владимир Москалев показал Сутормину желтую карточку, однако после просмотра ВАР она была изменена на красную.

В концовке матча с «Динамо» полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов совершил подкат под Муми Нгамале, после чего тот покинул поле. Карточки за этот фол Глебову показано не было.

«В матче ЦСКА – «Динамо» Карасев не наказал Глебова в точно таком же эпизоде. Поэтому надо разобраться прежде всего с тем, что в головах у наших судей. Потому что после каждого тура скандалы.

Господин Каманцев говорит про улучшение в нашем судействе, а по-моему, цирк продолжается. Если в матче ЦСКА – «Динамо» Карасев в таком же эпизоде ничего не дает, а Алексея удаляют, это надо объяснить. Не оправдываю Алексея, но два эпизода трактуются по-разному», – сказал агент Сутормина Александр Клюев.

«Динамо» обратилось в ЭСК после матча с ЦСКА из-за неудаления Глебова и возможного офсайда Гуарирапы перед пенальти («РБ Спорт»)

Лаксальт об 1:3 «Динамо»: «Была судейская ошибка – игроку ЦСКА должны были показать красную. Это как-то изменило бы ход матча, может»