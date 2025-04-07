Кучаев об удалении Сутормина за фол на Маркиньосе: «Даже мысли не было, что за это можно дать красную. Не сказал бы, что это было откровенно грубо и не по‑футбольному»

Кучаев не считает, что Сутормин сыграл грубо в матче со «Спартаком».

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин был удален в матче Мир РПЛ со «Спартаком » (0:3) за подкат прямой ногой в голень Маркиньосу . Предварительный диагноз бразильца – контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.

«Я был далеко от этого момента. Но даже мысли не было, что за это можно дать красную карточку. Желтую, может быть, такой подкат сзади.

Да, сыграл агрессивно, правила нарушил, но не сказал бы, что это было как‑то откровенно грубо и не по‑футбольному», – сказал хавбек «Ростова » Константин Кучаев.