Комличенко об удалении Сутормина за подкат: «Желтой достаточно было бы. Неоднозначный момент, он не шел жестко прямой ногой – хотел в мяч сыграть, но Маркиньос поднял ногу»

Николай Комличенко считает, что Алексей Сутормин не заслуживал удаления за фол.

Полузащитник «Ростова» Сутормин был удален в матче Мир РПЛ со «Спартаком» (0:3) за подкат прямой ногой в голень Маркиньосу . Изначально арбитр матча Владимир Москалев показал Сутормину желтую карточку, однако после просмотра ВАР она была изменена на красную. Предварительный диагноз бразильца – контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.

«Какими бы тремя словами описал матч со «Спартаком »? Обидно, досадно, неприятно.

Красная Сутормину? Неоднозначно – желтой достаточно было бы, я думаю. Там неоднозначный момент, он не шел жестко прямой ногой – хотел в мяч сыграть, но в последний момент Маркиньос поднял ногу, поэтому получилось так, что Сутормин как будто пошел прямой жестко в ногу. Такой момент, не знаю… Желтую – окей, ладно. Не было бы столько споров, как насчет красной.

Конечно, его удаление все испоганило «Ростову», все поменялось, пришлось сразу план игры менять, вообще все. Как можно прессинговать, атаковать, когда у тебя на одного игрока меньше?» – сказал нападающий «Ростова ».