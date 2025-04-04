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Дзюба о фразе Аршавина «ваши ожидания – ваши проблемы»: «Не имел права так говорить – он олицетворение сборной. Ты сделай все возможное, но я не видел, чтобы он прямо усирался с Грецией»

Дзюба раскритиковал Аршавина за фразу «ваши ожидания – ваши проблемы».

Летом 2012 года сборная России не вышла из группы на чемпионате Европы. Полузащитник Андрей Аршавин после матча с Грецией (0:1) в разговоре с болельщиками, среди которых был депутат, заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы». В 2020-м бывший футболист «Зенита» высказался о своих словах: «Я бы ничего не поменял. Это все описывается в книжках по психологии».

Фразу Аршавина прокомментировал Артем Дзюба, который в марте сыграл за сборную России впервые с 2021 года и, забив гол в BetBoom товарищеском с Гренадой (5:0), стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды страны. Он забил 31-й гол и обогнал Александра Кержакова.

«В сборной он до конца не прожал, кроме Евро-2008. Было много эпизодов, где он мог что-то там, со Словенией или еще где-то...

«Ваши ожидания – ваши проблемы», где сначала его все обосрали, а потом: «Ой, а что, не так?»

По мне, все равно, ну хоть убейте меня: он имеет право это сказать, особенно в том контексте, где его провоцировали, это некрасиво. Но игрок его уровня, игрок, который олицетворение на тот момент сборной, олицетворение футбола – не имеет права такое говорить, в моем понимании.

Ты – олицетворение всего. «Ваши ожидания»... Наши ожидания – это наши ожидания. Ты сделай все возможное и невозможное. Я не видел того, чтобы он прямо усирался, убивался там. Уж такие люди, как он, должны Грецию обыгрывать в любом состоянии», – сказал 36-летний форвард «Акрона».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Hustle Show
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