Аршавин о фразе «Ваши ожидания – ваши проблемы»: «Я бы ничего не поменял. Это все описывается в книжках по психологии» 

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин объяснил свою фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы», сказанную после матча групповой стадии с Грецией (0:1).

Российская команда тогда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

«Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждем, и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.

Во-вторых, это было сказано одному депутату (Антону Белякову – прим. Sports.ru). Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес – нет.

На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать.

Я сделал то, что я сделал, поэтому... Я бы ничего не поменял», – заявил Аршавин в программе «Открытый показ» на «Матч ТВ».

Андрей Аршавин: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы»