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Андрей Аршавин: «Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную, думаю. Преподнесли, что это красивая история, может»

Андрей Аршавин считает, что Валерия Карпина попросили вызвать Дзюбу в сборную.

Сегодня нападающий «Акрона» получил вызов на ближайший сбор национальной команды, где она сыграет с Замбией и Гренадой.

«Я думаю, что Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную России. Не думаю, что «надавали», но попросили, может быть, преподнесли, что это красивая история.

Это нормально выглядит, несмотря на то, что у Карпина и Дзюбы на протяжении лет 15 были напряженные отношения. Хорошо, если их противостояние закончится так красиво, Дзюба выйдет на поле, забьет свой гол и побьет рекорд Кержакова», – сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАндрей Аршавин
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