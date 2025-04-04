Дзюба не считает Аршавина лидером: «Талантливый безумно, мог индивидуально решить. Игра пошла – разорвет любого. Не пошла – с кем тут играть»
Артем Дзюба заявил, что не считает Андрея Аршавина лидером.
«Шава тоже очень крутой, но Жирок [Жирков] сильнее.
У меня к Аршавину единственная [претензия]: он сам по себе не лидер. Он талантливый безумно, футболист очень сильный, который мог индивидуально решить на любом практически уровне.
По мне, футболист должен быть... Рядом с ним должны игроки раскрываться, становиться сильнее. Ты должен где-то брать на себя ответственность, лидерские качества. Шава – нет. Игра пошла – разорвет любого. Не пошла – с кем тут играть. Примерно вот такая ситуация», – сказал форвард «Акрона» в подкасте Hustle Show.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал Hustle Show
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