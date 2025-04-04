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  • Дзюба о питании при Эмери в «Спартаке»: «Мы чуть не погибали, он со своей травой, фасолью: «Это не ешьте, то не ешьте». Худым хотя бы что-то поесть надо? Шли в ларек, покупали чипсы, сникерсы, давились ими»
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Дзюба о питании при Эмери в «Спартаке»: «Мы чуть не погибали, он со своей травой, фасолью: «Это не ешьте, то не ешьте». Худым хотя бы что-то поесть надо? Шли в ларек, покупали чипсы, сникерсы, давились ими»

Артем Дзюба рассказал о сложностях с питанием при Унаи Эмери в «Спартаке».

– Ну это был кошмар. Нам было с ним неимоверно [тяжело]. «Это не ешьте, то не ешьте». Свою испанскую эту фасоль... Мы там чуть не погибали. «Жировая!» Мы ему говорим: «Еще раз тебе говорим, кому надо, тот следит и так». Кому не надо, худые, им-то хотя бы что-то поесть надо?

Мы еще молодые были, мне есть хочется! Это надо, но не всем. Кому-то надо следить, а кому-то – вообще нет. И вот он со своей травой, фасолью, ля-ля, тополя. И мы там сидели, плевались все.

– Петрушка, имеешь в виду, трава?

– Да. Ну, короче, ужас был. И мы просто шли в ларек, покупали там чипсы, сникерсы. Сидели давились ими, чтобы поесть хотя бы, – рассказал в подкасте Hustle Show форвард «Акрона», игравший в «Спартаке».

Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: «Fuck you, fucking, fuck!» А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: «Эйден, last cross, please!»

Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из «Спартака», то написал Макгиди: «Fuck you!» Тот такой: «Fuck me? Fuck you, #####!» Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Hustle Show
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
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Питание
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Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: «Fuck you, fucking, fuck!» А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: «Эйден, last cross, please!»
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