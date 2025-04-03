Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из «Спартака», то написал Макгиди: «Fuck you!» Тот такой: «Fuck me? Fuck you, #####!» Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!»
Артем Дзюба рассказал историю об уходе Унаи Эмери из «Спартака».
«Знаешь, самый прикол, когда Эмери ушел из команды [«Спартака»], он написал Макгиди: «Fuck you («пошел ты нахер» – англ.)!» Макгиди такой: «Fuck me? («я пошел нахер?» – англ.)» Он такой: Yes («да» – англ.)» Он [Макгиди] такой: «Fuck you («пошел ты нахер» – англ.), #####!» Они там обменялись.
Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!». Я бы ему рассказал, ###, в аудиозаписи, кто я», – сказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», в прошлом игравший в «Спартаке».
Дзюба о бразильцах «Зенита»: «Пачками везут, везут, везут и говорят: «Мы «Зенит» Санкт-Петербург». Могу это оправдать, если б ЛЧ была – но они не будут там вывозить»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Hustle Show
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