Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: «Fuck you, fucking, fuck!» А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: «Эйден, last cross, please!»

Артем Дзюба рассказал о полуторачасовой тренировке угловых с Унаи Эмери.

«Он очень сильный тренер, просто там бывало до смешного, он реально немножко такой прям фанатик. Мы тренируемся полтора-два часа, дотренировались, он такой: «Сейчас будут угловые». Ну обычно там стандарты, штрафные – 15-20 минут, ну, ###, ну полчаса – это надо прям реально... Мы стояли там часа, наверное, полтора!

Пока Макгиди не развернулся и ему там на английском: «Fuck you, fucking, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!» А тот такой стоит, кепку сбрасывает, папки свои бросает: «Эйден , last cross, please («последняя подача, пожалуйста» – англ.)!» На колени падает: «Я прошу тебя, одну подачу!» А он ему: «Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!»

Ну потому что там привода (приводящие мышцы бедра – Спортс’’) уже охренели столько подавать – полтора часа! Столько подавать – с ума можно сойти!» – рассказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона », игравший при Эмери в «Спартаке ».

Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из «Спартака», то написал Макгиди: «Fuck you!» Тот такой: «Fuck me? Fuck you, #####!» Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!»