Дзюба об Эмери в «Спартаке»: «Часа полтора подавали угловые, пока Макгиди не развернулся: «Fuck you, fucking, fuck!» А тот кепку сбрасывает, папки свои бросает, на колени падает: «Эйден, last cross, please!»
«Он очень сильный тренер, просто там бывало до смешного, он реально немножко такой прям фанатик. Мы тренируемся полтора-два часа, дотренировались, он такой: «Сейчас будут угловые». Ну обычно там стандарты, штрафные – 15-20 минут, ну, ###, ну полчаса – это надо прям реально... Мы стояли там часа, наверное, полтора!
Пока Макгиди не развернулся и ему там на английском: «Fuck you, fucking, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!» А тот такой стоит, кепку сбрасывает, папки свои бросает: «Эйден, last cross, please («последняя подача, пожалуйста» – англ.)!» На колени падает: «Я прошу тебя, одну подачу!» А он ему: «Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck!»
Ну потому что там привода (приводящие мышцы бедра – Спортс’’) уже охренели столько подавать – полтора часа! Столько подавать – с ума можно сойти!» – рассказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», игравший при Эмери в «Спартаке».
Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из «Спартака», то написал Макгиди: «Fuck you!» Тот такой: «Fuck me? Fuck you, #####!» Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!»
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