Седокова в ответ на слухи о романе с Тимощуком выложила фото с женой тренера «Зенита»: «Все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей»

Анна Седокова отрицает слухи о романе с Анатолием Тимощуком.

«Муз ТВ» сообщает, что недавно бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала фото роз, полученных от «таинственного поклонника». К корзине с цветами была прикреплена открытка с нарисованным сердечком.

В связи с тем, что Седокова стала часто появляться на играх «Зенита», а член тренерского штаба клуба Анатолий Тимощук , по словам очевидцев, посылал ей сердечки с поля, возникло предположение, что между ними возникли романтические отношения.

Седокова решила прокомментировать эту информацию и выложила совместное фото с Анастасией Климовой, супругой экс-футболиста сборной Украины.

«Прочитав очередные новости о моем новом выдуманном романе, в этот раз даже я удивилась.

Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на свете, Настя. Талантливый художник и прекрасная мама двух детей и очаровательной собаки. А также самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей.

Расходимся», – написала поп-исполнительница.

Ранее Седокова была опрошена правоохранительными органами в рамках проверки суицида ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Бывший игрок «Зенита », «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой. Прощание с баскетболистом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было.

Сообщалось, что Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.

Изображение: instagram.com/annasedokova