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Модрич схватил Кубо за горло в матче «Реала» против «Сосьедада». Стычка с участием игроков и запасных произошла после фола на Винисиусе

Лука Модрич схватил за горло Такефусу Кубо в матче Кубка Испании.

Инцидент произошел на 106-й минуте ответной встречи между «Реалом» и «Реал Сосьедад» (4:4 в овертайме, 1:0 в пользу мадридцев в первой игре).

Хавбек баскской команды Хон Андер Оласагасти врезался в Винисиуса у края поля, высоко подняв ногу, за что главный арбитр матча Хавьер Альберола Рохас показал испанцу желтую карточку. Бразилец был возмущен решением арбитра не удалять Оласагасти – он кричал и размахивал руками.

На поле произошла стычка с участием игроков основы и запасных. 23-летний японец, уже замененный на тот момент, вступил в диалог с Модричем. Хорватский хавбек подошел, взял Кубо за горло и оттолкнул его.

Лайнсмен разнял игроков. Оба футболиста не были наказаны по итогам эпизода.

Фото: as.com

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoРеал Мадрид
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