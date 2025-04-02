Вратарь «Сосьедада» Ремиро об ударе ладонью по лицу Беллингему: «Это не пенальти. Я просто мешал забить и по ошибке попал по нему»

Вратарь «Сосьедада» Ремиро отрицает фол на Джуде Беллингеме в игре с «Реалом».

Вчера «Сосьедад» провел ответный полуфинальный матч Кубка Испании против «Реала » (4:4, 0:1 в первой игре).

На 49-й минуте голкипер Алекс Ремиро попал ладонью по лицу Джуду Беллингему , пытаясь добраться до мяча. Главный судья Хавьер Альберола Рохас посчитал, что нарушения правил не было.

«Для меня это не пенальти. Я видел повтор. Я просто мешал забить и по ошибке попал по нему. Судья нам все объяснил.

Перед третьим голом «Реала», перед угловым, возможно, у Мбаппе был офсайд – он находился рядом с Субельдией [и мешал ему].

Затем я спасаю после выхода Винисиуса один на один, держу мяч, а он выбивает его у меня из рук. Я говорю об этом арбитру, но он отвечает, что не видел.

Много чего произошло. С обеих сторон было забито по четыре гола. Давайте двигаться дальше, вот и все», – сказал вратарь «Сосьедада» в эфире программы El Chiringuito.

«Реал» должен был бить пенальти после удара вратаря «Сосьедада» Беллингему ладонью по лицу, считает Итурральде: «Это безрассудство. Движение рукой есть»

Что за 4:4?! Безумие «Реала» и «Сосьедада» в Кубке: чудеса родные, проблемы тоже