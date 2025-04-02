«Реал» – большой клуб, ему не нужна помощь, они выбили «Сосьедад» благодаря тем, кто должен быть нейтральным». Альгуасиль об офсайде Мбаппе перед угловым «Реала», приведшим в голу

Тренер «Сосьедада» заявил, что «Реал» вышел в финал Кубка с помощью судей.

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Реал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» (4:4, доп. время). Мадридцы вышли в финал по сумме двух матчей (первая игра – 1:0).

По словам главного тренера «Реал Сосьедад», арбитр Хавьер Альберола Рохас не должен был назначать угловой, после которого «Реал» забил третий гол на 86-й минуте, из-за офсайда у Килиана Мбаппе .

«Был [офсайд], можно было свистнуть – лучше не говорить об этом, свистка не было, и точка.

Нас выбили благодаря помощи тех, кто должен быть нейтральным. «Реал» – большой клуб, и ему не нужна помощь. Я совершенно уверен, что гол не был бы засчитан, если бы это произошло в другом месте.

Подобные игры должны придавать нам дополнительный импульс, которого нам часто не хватает. Начиная с 6-го тура мы проводим очень хороший сезон. Команда никогда не опускала руки и не прекращала работать. Это заставляет меня чувствовать спокойствие и гордость.

Исторические вечера остаются в памяти, если вы доходите до финала, но этот останется в глубине моего сердца», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад » Иманоль Альгуасиль.