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  • «Реал» – большой клуб, ему не нужна помощь, они выбили «Сосьедад» благодаря тем, кто должен быть нейтральным». Альгуасиль об офсайде Мбаппе перед угловым «Реала», приведшим в голу
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«Реал» – большой клуб, ему не нужна помощь, они выбили «Сосьедад» благодаря тем, кто должен быть нейтральным». Альгуасиль об офсайде Мбаппе перед угловым «Реала», приведшим в голу

Тренер «Сосьедада» заявил, что «Реал» вышел в финал Кубка с помощью судей.

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Реал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» (4:4, доп. время). Мадридцы вышли в финал по сумме двух матчей (первая игра – 1:0).

По словам главного тренера «Реал Сосьедад», арбитр Хавьер Альберола Рохас не должен был назначать угловой, после которого «Реал» забил третий гол на 86-й минуте, из-за офсайда у Килиана Мбаппе.

«Был [офсайд], можно было свистнуть – лучше не говорить об этом, свистка не было, и точка.

Нас выбили благодаря помощи тех, кто должен быть нейтральным. «Реал» – большой клуб, и ему не нужна помощь. Я совершенно уверен, что гол не был бы засчитан, если бы это произошло в другом месте.

Подобные игры должны придавать нам дополнительный импульс, которого нам часто не хватает. Начиная с 6-го тура мы проводим очень хороший сезон. Команда никогда не опускала руки и не прекращала работать. Это заставляет меня чувствовать спокойствие и гордость.

Исторические вечера остаются в памяти, если вы доходите до финала, но этот останется в глубине моего сердца», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Сосьедад
logoРеал Мадрид
logoКубок Испании
logoЛа Лига
logoсудьи
logoКилиан Мбаппе
Хавьер Альберола Рохас
logoИманоль Альгуасиль
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