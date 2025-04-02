  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Винисиус не мешал Кубо двигаться – не пенальти. Удар Ремиро по лицу Беллингема – это 11-метровый». Экс-арбитр Фернандес о падениях в штрафной «Реала» и «Сосьедада»
24

«Винисиус не мешал Кубо двигаться – не пенальти. Удар Ремиро по лицу Беллингема – это 11-метровый». Экс-арбитр Фернандес о падениях в штрафной «Реала» и «Сосьедада»

Экс-арбитр Павел Фернандес оценил падение Такефусы Кубо в штрафной «Реала».

В добавленное к 1-му тайму ответного полуфинала Кубка Испании (4:4) полузащитник «Реал Сосьедад» упал в штрафной «Реала» в результате единоборства с Винисиусом. Судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал нарушение правил, видеоассистенты не вмешались в эпизод. 

«Бразилец слегка придерживает его, не мешая продвигаться вперед. Это не пенальти», – написал Фернандес.

Также бывший арбитр разобрал эпизод с ударом Алекса Ремиро ладонью по лицу Джуду Беллингему на 49-й минуте матча. Судья посчитал, что вратарь «Реал Сосьедад» не нарушил правила.

«Вратарь с силой бьет англичанина по лицу. Это не инерция и касания мяча перед этим не было. Это пенальти. ВАР должен был вмешаться», – заявил Фернандес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoТакефуса Кубо
Павел Фернандес
logoЛа Лига
logoКубок Испании
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoсудьи
logoАлекс Ремиро
Хавьер Альберола Рохас
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Анчелотти дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве. Прокуратура просит для тренера «Реала» 4 года и 9 месяцев тюрьмы за сокрытие более 1 млн евро
3 минуты назадФото
Ткаченко об Умярове: «По нему самый частый запрос из-за границы – более трех из Европы за сезон. Наиль – лучший игрок сезона, он сильнее Глебова»
1713 минут назад
DAZN хочет расторгнуть контракт на показ матчей Лиги 1. У стриминга 500 тысяч подписчиков во Франции при населении 68 млн человек, для безубыточности нужно 1,5 млн (RMC Sport)
722 минуты назад
73-летний O’Нил о поражении «МЮ»: «Я мог бы сделать то же, что и Доргу в матче с «Ноттингемом». Он трижды за 10 минут отдал мяч сопернику – это происходит у «Юнайтед» по всему полю»
332 минуты назад
Матчи России с Гренадой и Замбией посмотрели по 4,2 млн зрителей: «Спасибо, что болеете! Начали год с отличных показателей»
3446 минут назад
«Реал» – большой клуб, ему не нужна помощь, они выбили «Сосьедад» благодаря тем, кто должен быть нейтральным». Альгуасиль об офсайде Мбаппе перед угловым «Реала», приведшим в голу
4354 минуты назад
Дюков о матчах России на нейтральном поле: «Сыграть в Сербии не будет проблемой, если нужно. Их правительство и футбольный союз нас поддержат»
9сегодня, 09:39
Ткаченко о трансферах из РПЛ в Европу: «Сancel culture стало меньше, но обратных примеров немало. Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой» – проявился тезис «с Россией дел не ведем»
30сегодня, 09:37
Вратарь «Сосьедада» Ремиро об ударе ладонью по лицу Беллингему: «Это не пенальти. Я просто мешал забить и по ошибке попал по нему»
29сегодня, 09:23
Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» в гостях у «Атлетико»
617сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Вулвс» продлили контракт с Жоао Гомесом до 2030 года. У 24-летнего хавбека 10 матчей за Бразилию
сегодня, 09:56Фото
Рюдигер о 4:4 с «Сосьедадом»: «Очень сложный матч, несколько камбэков, но мы «Мадрид» и всегда идем до конца. Постараемся победить в финале»
11сегодня, 09:27
Романцев о Дзюбе в сборной: «Карпин говорил, что ставка на молодежь, но есть исключения – Артем сейчас сильнейший на своей позиции. Его умение объединить коллектив поможет построить команду»
13сегодня, 09:10
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» в 1-м матче 
2сегодня, 07:55
Кубок Германии. 1/2 финала. «РБ Лейпциг» в гостях у «Штутгарта»
7сегодня, 07:52
Кубок Франции. 1/2 финала. «Канн» из 4-го дивизиона сыграет с «Реймсом»
10сегодня, 07:50
Радимов о 5:1 «Крыльев» с «Локо»: «Бесплатно мотивировать отказываюсь. Жду от Бейла ведро раков»
4сегодня, 07:43
Личка о возвращении России в еврокубки: «В 2025 году – сомневаюсь, но в 2026-м было бы хорошо вернуться туда»
5сегодня, 07:30
«Милан» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 07:10
«Атлетико» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
16сегодня, 06:42