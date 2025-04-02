«Винисиус не мешал Кубо двигаться – не пенальти. Удар Ремиро по лицу Беллингема – это 11-метровый». Экс-арбитр Фернандес о падениях в штрафной «Реала» и «Сосьедада»

Экс-арбитр Павел Фернандес оценил падение Такефусы Кубо в штрафной «Реала».

В добавленное к 1-му тайму ответного полуфинала Кубка Испании (4:4) полузащитник «Реал Сосьедад» упал в штрафной «Реала» в результате единоборства с Винисиусом . Судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал нарушение правил, видеоассистенты не вмешались в эпизод.

«Бразилец слегка придерживает его, не мешая продвигаться вперед. Это не пенальти», – написал Фернандес.

Также бывший арбитр разобрал эпизод с ударом Алекса Ремиро ладонью по лицу Джуду Беллингему на 49-й минуте матча. Судья посчитал, что вратарь «Реал Сосьедад » не нарушил правила.

«Вратарь с силой бьет англичанина по лицу. Это не инерция и касания мяча перед этим не было. Это пенальти. ВАР должен был вмешаться», – заявил Фернандес.