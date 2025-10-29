  • Спортс
Тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Российские клубы намного сильнее казахстанских, достаточно успешно выступали бы в Европе. Нам было сложно против «Химок», что говорить о «Локо» и «Спартаке»

Тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин сравнил чемпионаты России и Казахстана.

– «Кайрат», играющий в Лиге чемпионов, сильнее «Зенита» и «Спартака»?

 – Нет, я так не считаю. Мое мнение – конечно, российские команды лучше. Российские клубы сильнее, намного сильнее. И там игроки другого уровня, более качественные, чем у нас. В связи со сложившейся ситуацией российские клубы играют без еврокубков. Я думаю, если бы все было как раньше, то российские команды достаточно успешно выступали бы там.

По моему мнению, как минимум первая шестерка РПЛ на 100% сильнее казахстанских клубов. В этом году мы встречались на сборах с «Динамо» из Махачкалы, «Пари НН» и «Химками». С ними было сложно, что уж говорить о «Локомотиве» и «Спартаке». «Кайрат» только в этом году продлил сезон до декабря. До этого при Бердыеве играли в еврокубках пару лет назад. А до него простой был. По одному году судить не информативно.  

Чемпионат России сильнее. Скорости другие, игроки другие совершенно. Что сравнивать-то? У вас поля, условия намного лучше, чем у нас в Казахстане. У нас только вот сейчас, после этого года начнется потихоньку какое-то движение по инфраструктуре, – сказал Уразбахтин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
