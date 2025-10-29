  • Спортс
  Французские клубы получили наибольший доход от продажи воспитанников в другие страны за 10 лет – почти 4 млрд евро. Испания – 3-я, Англия – 6-я, Италия – 9-я, Украина – 15-я, Россия – 31-я
Французские клубы получили наибольший доход от продажи воспитанников в другие страны за 10 лет – почти 4 млрд евро. Испания – 3-я, Англия – 6-я, Италия – 9-я, Украина – 15-я, Россия – 31-я

Французские клубы зарабатывают на продаже воспитанников больше всех.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, команды из Франции за 10 лет заработали почти 4 млрд евро, продавая в другие страны воспитанников французской футбольной системы.

За период с 2016 по 2025 год больше всех выручили:

1. Франция – 3,976 млрд евро.

2. Бразилия – 2,604 млрд евро.

3. Испания – 2,242 млрд евро.

4. Португалия – 1,987 млрд евро.

5. Нидерланды – 1,633 млрд евро.

6. Англия – 1,601 млрд евро.

7. Аргентина – 1,555 млрд евро.

8. Германия – 1,483 млрд евро.

9. Италия – 1,044 млрд евро.

10. Бельгия – 847 млн евро.

Украина заняла 15-ю строчку (339 млн евро), Россия – 31-ю (107 млн евро).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
