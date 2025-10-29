Французские клубы получили наибольший доход от продажи воспитанников в другие страны за 10 лет – почти 4 млрд евро. Испания – 3-я, Англия – 6-я, Италия – 9-я, Украина – 15-я, Россия – 31-я
Французские клубы зарабатывают на продаже воспитанников больше всех.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, команды из Франции за 10 лет заработали почти 4 млрд евро, продавая в другие страны воспитанников французской футбольной системы.
За период с 2016 по 2025 год больше всех выручили:
1. Франция – 3,976 млрд евро.
2. Бразилия – 2,604 млрд евро.
3. Испания – 2,242 млрд евро.
4. Португалия – 1,987 млрд евро.
5. Нидерланды – 1,633 млрд евро.
6. Англия – 1,601 млрд евро.
7. Аргентина – 1,555 млрд евро.
8. Германия – 1,483 млрд евро.
9. Италия – 1,044 млрд евро.
10. Бельгия – 847 млн евро.
Украина заняла 15-ю строчку (339 млн евро), Россия – 31-ю (107 млн евро).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
