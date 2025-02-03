Фанат сбил охранника Месси и обнял аргентинца во время товарищеской игры «Интер Майами» в Панаме

Болельщик выбежал к Лионелю Месси во время товарищеской игры в Панаме.

«Интер Майами» встречался со «Спортинг Сан-Мигелито» и одержал победу со счетом 3:1.

В одном из эпизодов на поле сумел прорваться фанат. Мужчина побежал по направлению к Месси, и наперерез ему бросился телохранитель аргентинца Яссин Чеуко.

Фанат, пытаясь изменить траекторию, поскользнулся и сбил охранника, после чего оказался прямо перед футболистом, поднялся и обнял его. Позволив болельщику сказать несколько слов, телохранитель увел его, придерживая сзади за шею.

Подкат головой – и телохранитель Месси нейтрализован! Фанат из Панамы ловко обманул «морского котика»