Фанат сбил охранника Месси и обнял аргентинца во время товарищеской игры «Интер Майами» в Панаме
Болельщик выбежал к Лионелю Месси во время товарищеской игры в Панаме.
«Интер Майами» встречался со «Спортинг Сан-Мигелито» и одержал победу со счетом 3:1.
В одном из эпизодов на поле сумел прорваться фанат. Мужчина побежал по направлению к Месси, и наперерез ему бросился телохранитель аргентинца Яссин Чеуко.
Фанат, пытаясь изменить траекторию, поскользнулся и сбил охранника, после чего оказался прямо перед футболистом, поднялся и обнял его. Позволив болельщику сказать несколько слов, телохранитель увел его, придерживая сзади за шею.
Подкат головой – и телохранитель Месси нейтрализован! Фанат из Панамы ловко обманул «морского котика»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GBNews
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