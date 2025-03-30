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Роналду про Ураза-байрам: «Пусть это особое время принесет радость, мир и счастье вам и вашим близким🌙✨»

Криштиану Роналду поздравил мусульман с Ураза-байрам.

Ураза-байрам или Ид аль-Фитр – праздник разговения, отмечаемый в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. Это один из двух главных дней исламского календаря.

«Желаю всем праздновать благословенный Ураза-байрам! Пусть это особое время принесет радость, мир и счастье вам и вашим близким🌙✨», – написал 40-летний форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Роналду.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
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