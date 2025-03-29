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Трушечкин о вере: «Стало стыдно быть крещеным безбожником – будто изнутри кто-то постучал. Господь повернул и привлек. Понял, что надо исправляться, разливал святую воду в храме на Крещение»

Комментатор «Матч ТВ» Трушечкин рассказал, как разливал святую воду на Крещение.

– На праздник Крещения прочел у вас в соцсети, что вы провели его в служении в храме. Как?

– Накануне праздника в чате храма, прихожанином которого я являюсь, было предложено помогать наливать воду в емкости, которые приносят люди, наполнять чан водой, которую святит батюшка. Вот таким нехитрым делом на разливе святой воды я и занимался.

– Можете рассказать о своем пути к Богу?

– Когда мы крестили старшего сына, я был, как сказал знакомый батюшка, крещеным безбожником. То есть человеком, которого крестили и который вышел из храма и забыл свой путь туда. Разве что прийти на Пасху, освятить кулич.

Теща с тестем живут в деревне. А у людей там связь с Богом лучше, чем у городских. Мой ребенок, который уезжал к дедушке с бабушкой, с этим там соприкасался, а тут образовывалась пустота. И я, чтобы исправить ситуацию, ничего не делал. Стало стыдно.

Как будто изнутри кто-то постучал. А кто? Господь Бог, конечно, к этому делу повернул и привлек. Я понял, что надо исправляться.

Повел в храм, в котором сам был крещен, сына. Потом крестил дочерей – уже в деревне у тещи с тестем на Белгородчине. Надеюсь, до конца своей жизни отворачиваться от Бога уже не буду.

– На Белгородчине, вы говорите? Их не коснулись боевые действия?

– Всех, кто живет в тех краях, так или иначе ситуация коснулась. Но, к счастью, село довольно далеко от зоны боевых действий, – сказал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин.

«Крутой комментатор – тот, с кем тебе нормально». Роман Трушечкин – разговор о профессии, русской школе и хейте

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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