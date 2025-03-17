«Вся Россия хотела, чтобы Дзюба уже свой гештальт закрыл. Все обрадуются, думаю». Безруков о возможном рекорде Артема по голам за сборную
Нападающий «Акрона» вызван в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам против команд Гренады и Замбии.
На данный момент Артема Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России – у них по 30 мячей.
«Да, Артем Дзюба в составе сборной удивил, и я очень рад за него. Хочется, чтобы он наконец побил рекорд. Раз его вызывают в сборную, значит, не сильно старый, нормально.
Я думаю, вся Россия хотела как раз-таки этого, чтобы он уже свой гештальт закрыл, наконец это случится.
Я думаю, все этому обрадуются», – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в команду: «Он больше всех из российских нападающих забил в весенней части РПЛ, что вам еще надо?»
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