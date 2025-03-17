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Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Два поражения за 5 дней, и мир рушится – так устроен футбол. Еще две недели назад все было ярко и радужно»

Вирджил ван Дейк высказался о неудачном отрезке «Ливерпуля».

Вчера мерсисайдцы уступили «Ньюкаслу» (1:2) в финале Кубка английской лиги. Ранее «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» по пенальти, и завершил выступление в Кубке Англии после поражения от «Плимута» (0:1).

«Мы должны исправить ситуацию. Так устроен футбол – за пять дней вы проигрываете дважды, и мир рушится.

Еще две недели назад все было ярко и радужно. У нас ничего не получилось в Лиге чемпионов, мы вылетели из Кубка Англии и проиграли этот [финал]. У нас впереди девять матчей, и я не думаю, что нужна какая-то мотивация, чтобы постараться довести дело до конца. Вы боретесь за главный приз, ради которого так усердно трудились с самого начала сезона.

Никто не ожидал, что мы будем бороться за победу в АПЛ. Это самый сложный трофей, который можно выиграть. Многое поставлено на карту. Впереди много позитивных и хороших моментов. Ради этого нам приходится работать не покладая рук.

Сейчас все разъедутся по своим сборным, будут играть там и, надеюсь, останутся в форме, а затем мы будем готовиться к домашнему матчу с «Эвертоном», который обещает быть непростым», – сказал защитник «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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