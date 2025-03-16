Слот об 1:2 в финале Кубка лиги: «Ливерпуль» не попал в свой ритм, игра прошла по плану соперника. Заслуженная победа «Ньюкасла»
Арне Слот считает заслуженным поражение «Ливерпуля» от «Ньюкасла».
Сегодня «Ливерпуль» уступил в финале Кубка английской лиги со счетом 1:2.
«Матч прошел так, как хотел соперник. Это была игра, какой они хотели ее видеть. Это комплимент им, потому что мы не попали в свой ритм. Они были очень агрессивны и очень хорошо оборонялись.
Я бы не сказал, что они недостаточно храбры, но они сражались один на один под сильным прессингом, и у них есть очень сильные игроки, которые хороши в единоборствах. Думаю, Дэн Берн выигрывал все верховые эпизоды, включая тот, в котором он забил.
«Ньюкасл» одержал заслуженную победу», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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