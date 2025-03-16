Слот об 1:2 в финале Кубка лиги: «Ливерпуль» не попал в свой ритм, игра прошла по плану соперника. Заслуженная победа «Ньюкасла»

Арне Слот считает заслуженным поражение «Ливерпуля» от «Ньюкасла».

Сегодня «Ливерпуль » уступил в финале Кубка английской лиги со счетом 1:2.

«Матч прошел так, как хотел соперник. Это была игра, какой они хотели ее видеть. Это комплимент им, потому что мы не попали в свой ритм. Они были очень агрессивны и очень хорошо оборонялись.

Я бы не сказал, что они недостаточно храбры, но они сражались один на один под сильным прессингом, и у них есть очень сильные игроки, которые хороши в единоборствах. Думаю, Дэн Берн выигрывал все верховые эпизоды, включая тот, в котором он забил.

«Ньюкасл » одержал заслуженную победу», – сказал главный тренер «Ливерпуля».