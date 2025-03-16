Каррагер о финале Кубка лиги: «Ньюкасл» не просто победил, а вытер «Ливерпулем» пол – должно было быть 3:0 или 4:0»
Джейми Каррагер отметил превосходство «Ньюкасла» в финале Кбка английской лиги.
«Ньюкасл» выиграл трофей, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 2:1.
«Ньюкасл» не просто обыграл «Ливерпуль», а разгромил его. Должно было быть 3:0 или 4:0.
«Ливерпуль» забил утешительный гол. Мне трудно быть слишком критичным, учитывая, чего они, как казалось, должны были добиться в этом сезоне, но мало кто ожидал от них этого.
«Ливерпуль» был слаб против «ПСЖ», а «Ньюкасл» – хорошая команда АПЛ, но ими («Ливерпулем» – Спортс’‘) просто вытерли пол. «Ливерпуль» выбился из сил, но, к счастью для них, имеет достаточно большое преимущество в чемпионате», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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