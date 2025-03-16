Каррагер о финале Кубка лиги: «Ньюкасл» не просто победил, а вытер «Ливерпулем» пол – должно было быть 3:0 или 4:0»

Джейми Каррагер отметил превосходство «Ньюкасла» в финале Кбка английской лиги.

«Ньюкасл » выиграл трофей, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 2:1.

«Ньюкасл» не просто обыграл «Ливерпуль», а разгромил его. Должно было быть 3:0 или 4:0.

«Ливерпуль» забил утешительный гол. Мне трудно быть слишком критичным, учитывая, чего они, как казалось, должны были добиться в этом сезоне, но мало кто ожидал от них этого.

«Ливерпуль» был слаб против «ПСЖ », а «Ньюкасл» – хорошая команда АПЛ , но ими («Ливерпулем» – Спортс’‘) просто вытерли пол. «Ливерпуль» выбился из сил, но, к счастью для них, имеет достаточно большое преимущество в чемпионате», – сказал бывший игрок «Ливерпуля ».