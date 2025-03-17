Салах в финале Кубка лиги: 0 ударов и 0 созданных моментов – впервые за карьеру в «Ливерпуле» в полном матче

У Мохамеда Салаха 0 ударов и 0 созданных моментов в финале Кубка английской лиги.

Такое впервые случилось с вингером за время карьеры в «Ливерпуле» в матчах, в которых он провел не менее 90 минут. Против «Ньюкасла» (1:2) в воскресенье Салах находился на поле всю игру.

Ранее, во вторник, 32-летний египтянин не отметился результативными действиями в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1, 1:4 по пен.).