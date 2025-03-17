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Карпин звонил Дзюбе перед вызовом в сборную: «Чувствовалось в голосе и словах, что это стало для него неожиданностью. Не факт, что рекорд будет – надо еще забить»

Валерий Карпин рассказал о разговоре с Артемом Дзюбой перед вызовом в сборную.

Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.

– Вы звонили Дзюбе?

– Да.

– О чем говорили?

– Поставил в известность, что мы решили вызвать его в сборную. Узнать, готов он или не готов, хочет – не хочет.

– Он сказал, что переживал и чувствовал себя, как пацан. Почувствовали это?

– Чувствовалось и в голосе, и в словах, что это стало неожиданностью для него. Небольшой шок, наверное, от неожиданности прежде всего.

– Тот факт, что он может установить рекорд, повлиял на его вызов?

– Давайте так, скорее всего, нет. Держать в голове – да. Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который еще не факт, что будет, нужно забить еще. Но прежде всего повлияло его нынешнее состояние, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoАкрон
logoМатч ТВ
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
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