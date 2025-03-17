Карпин звонил Дзюбе перед вызовом в сборную: «Чувствовалось в голосе и словах, что это стало для него неожиданностью. Не факт, что рекорд будет – надо еще забить»
Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.
– Вы звонили Дзюбе?
– Да.
– О чем говорили?
– Поставил в известность, что мы решили вызвать его в сборную. Узнать, готов он или не готов, хочет – не хочет.
– Он сказал, что переживал и чувствовал себя, как пацан. Почувствовали это?
– Чувствовалось и в голосе, и в словах, что это стало неожиданностью для него. Небольшой шок, наверное, от неожиданности прежде всего.
– Тот факт, что он может установить рекорд, повлиял на его вызов?
– Давайте так, скорее всего, нет. Держать в голове – да. Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который еще не факт, что будет, нужно забить еще. Но прежде всего повлияло его нынешнее состояние, – сказал главный тренер сборной России.
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