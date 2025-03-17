Исполнительницы трека «Сигма Бой» выступят перед матчем России и Гренады. Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов»

Трек «Сигма Бой» исполнят перед матчем России и Гренады.

Мария Янковская и Betsy, которые являются исполнительницами трека «Сигма Бой», выступят перед товарищеским матчем национальной сборной.

Игра пройдет 19 марта на стадионе «Динамо».

В телеграм-канале сборной России опубликовали видеоролик, в котором футболисты Данил Круговой и Андрей Мостовой танцуют под трек «Сигма Бой».

Также перед матчем России и Гренады выступит Полина Гагарина. Певица откроет игру шоу-программой, исполнив композицию «Миллион голосов».