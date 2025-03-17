Исполнительницы трека «Сигма Бой» выступят перед матчем России и Гренады. Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов»
Трек «Сигма Бой» исполнят перед матчем России и Гренады.
Мария Янковская и Betsy, которые являются исполнительницами трека «Сигма Бой», выступят перед товарищеским матчем национальной сборной.
Игра пройдет 19 марта на стадионе «Динамо».
В телеграм-канале сборной России опубликовали видеоролик, в котором футболисты Данил Круговой и Андрей Мостовой танцуют под трек «Сигма Бой».
Также перед матчем России и Гренады выступит Полина Гагарина. Певица откроет игру шоу-программой, исполнив композицию «Миллион голосов».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал сборной России
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