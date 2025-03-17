Фофана подвергся расизму в сети после 0:1 от «Арсенала». «Челси» поддержал защитника: «Оскорбления в адрес Уэсли отвратительны и недопустимы. Примем решительные меры»

Уэсли Фофана подвергся расизму после поражения от «Арсенала».

После матча 29-го тура АПЛ (0:1) «Челси » выпустил заявление, в котором осудил расистские оскорбления в адресзащитника в соцсетях.

«Футбольный клуб «Челси» потрясен и возмущен недавним всплеском оскорблений наших игроков в интернете по расовому признаку. Оскорбления, которым подвергся Уэсли Фофана после вчерашнего матча, отвратительны и недопустимы.

Мы полностью поддерживаем Уэсли и всех наших игроков. Мы будем сотрудничать с соответствующими органами власти в выявлении виновных и примем самые решительные меры», – говорится в заявлении «Челси».